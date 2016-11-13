Президент UFC: Нурмагомедов очень хочет титульный бой. Мы подумаем об этом

Президент UFC Дана Уайт ответил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову на просьбу организовать титульный поединок с его участием.

- Этот парень кричал на меня в каждом перерыве между раундами: «Дай мне бой за чемпионский титул!», – рассказал Уайт. – «Для начала закончи этот бой, как ты на это смотришь?», – отвечал я. Он продолжал кричать после каждого раунда. Я понял, что он хочет поединок за чемпионский пояс, мы подумаем об этом.

Напомним, Хабиб мог провести сегодня бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор.

Ирландец взял верх и стал чемпионом сразу в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.