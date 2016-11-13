Евгения Тарасова: Из года в год мы стараемся делать шаги вперед
Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала серебряную медаль на этапе Гран-при в Париже.
- Из года в год мы стараемся делать шаги вперед. В этом году добавили новые поддержки. После неудачной произвольной в Америке не стали ничего упрощать. Сразу решили, что будем делать четверной подкрут. Наши планы – дорабатывать элементы. Отполировать их, чтобы были исполнены чисто, - цитирует Тарасову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Российские фигуристы Евгения Тарасова – Владимир Морозов стали серебряными призерами четвертого этапа Гран-при в Париже, уступив Алене Савченко и Бруно Массо.
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