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Евгения Тарасова: Из года в год мы стараемся делать шаги вперед

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала серебряную медаль на этапе Гран-при в Париже.

- Из года в год мы стараемся делать шаги вперед. В этом году добавили новые поддержки. После неудачной произвольной в Америке не стали ничего упрощать. Сразу решили, что будем делать четверной подкрут. Наши планы – дорабатывать элементы. Отполировать их, чтобы были исполнены чисто, - цитирует Тарасову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. 

Российские фигуристы Евгения Тарасова – Владимир Морозов стали серебряными призерами четвертого этапа Гран-при в Париже, уступив Алене Савченко и Бруно Массо.

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