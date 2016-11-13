Андрей Сильнов: Всемирная легкая атлетика сейчас неполноценна без российской команды
Претендент на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов рассказал, что российские легкоатлеты не опускают руки даже после отстранения от международных соревнований.
- Наши спортсмены - люди, которые никогда не будут сдаваться. Если опустить руки, никогда ничего не добьешься. Все мы так же продолжаем тренироваться, несмотря на то, что с момента отстранения прошел уже год. Хотя, конечно, отстранение все равно влияет на настроение.
Надо как можно скорее решать вопрос с отстранением, чтобы российских спортсменов допустили к участию в международных стартах. Всемирная легкая атлетика сейчас неполноценна без нашей команды, - сказал Сильнов ТАСС.
Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой атлетике (кроме Дарьи Клишиной) была не допущена до ОИ-2016.