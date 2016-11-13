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Андрей Сильнов: Всемирная легкая атлетика сейчас неполноценна без российской команды

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Претендент на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов рассказал, что российские легкоатлеты не опускают руки даже после отстранения от международных соревнований.

- Наши спортсмены - люди, которые никогда не будут сдаваться. Если опустить руки, никогда ничего не добьешься. Все мы так же продолжаем тренироваться, несмотря на то, что с момента отстранения прошел уже год. Хотя, конечно, отстранение все равно влияет на настроение.

Надо как можно скорее решать вопрос с отстранением, чтобы российских спортсменов допустили к участию в международных стартах. Всемирная легкая атлетика сейчас неполноценна без нашей команды, - сказал Сильнов ТАСС. 

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой атлетике (кроме Дарьи Клишиной) была не допущена до ОИ-2016. 

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