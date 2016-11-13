Андрей Ярмоленко: Самое главное, что мы взяли три очка

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю победу над Финляндией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

«Как говорят, игра забудется, результат останется. Самое главное, что мы взяли три очка. Оба тайма разные получились. Счет был скользким. И во втором тайме мы стали играть более осторожно. Подсознательно это откладывалось, хотелось удержать победный счет, поэтому мы чаще отходили к своим воротам. Все эти дни изучали сборную Финляндии. Тренерский штаб четко нам рассказал и расписал, как надо играть против этой команды. Думаю, в целом мы выполнили установку тренеров, но были и ошибки. Нам еще предстоит сесть и разобрать допущенные ошибки», - цитирует игрока Tribuna.

Таким образом, сборная Украины набрала восемь очков и вышла на второе место в группе I. У финнов осталось одно очков. Они идут пятыми. Лидируют хорваты, в активе которых 10 очков.

В следующих матчах отборочного цикла украинцы 24 марта 2017 года в гостях встретятся с хорватами, а финны в этот день на выезде сыграют с турками.