Андрей Ярмоленко: Самое главное, что мы взяли три очка
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю победу над Финляндией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2018.
«Как говорят, игра забудется, результат останется. Самое главное, что мы взяли три очка. Оба тайма разные получились. Счет был скользким. И во втором тайме мы стали играть более осторожно. Подсознательно это откладывалось, хотелось удержать победный счет, поэтому мы чаще отходили к своим воротам. Все эти дни изучали сборную Финляндии. Тренерский штаб четко нам рассказал и расписал, как надо играть против этой команды. Думаю, в целом мы выполнили установку тренеров, но были и ошибки. Нам еще предстоит сесть и разобрать допущенные ошибки», - цитирует игрока Tribuna.
Таким образом, сборная Украины набрала восемь очков и вышла на второе место в группе I. У финнов осталось одно очков. Они идут пятыми. Лидируют хорваты, в активе которых 10 очков.
В следующих матчах отборочного цикла украинцы 24 марта 2017 года в гостях встретятся с хорватами, а финны в этот день на выезде сыграют с турками.
Матч
Украина - Финляндия - 1:0 (1:0)
Голы
Кравец 25 (1:0).
Состав
Украина: Пятов, Соболь, Бутко, Кучер, Ракицкий, Коноплянка (Цыганков, 83), Зинченко (Ротань, 67), Коваленко (Шахов, 89), Степаненко, Ярмоленко, Кравец
Финляндия: Градечки, Райтала, Аркивуо, Вяйсанен (Саксела, 83), Араюри, Халсти (Лам, 63), Ринг (Маркканен, 46), Лод, Тойвио, Маттила, Пукки
Предупреждения:
Кравец, 43; Ракицкий, 45; Зинченко, 55; Соболь, 74 - Лам, 75
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
12 ноября 22:45, Черноморец, Онлайн-трансляция