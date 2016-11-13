День в истории. 71 год назад московское «Динамо» сыграло знаменитый матч с «Челси»
71 год назад началось знаменитое послевоенное турне московского «Динамо» по Великобритании.
13 ноября 1945 года динамовцы вышли на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, чтобы сыграть с «Челси».
«Динамо»: Хомич, Радикорский, Семичастный (к), Станкевич, Блинков, Л. Соловьев, Архангельский, Карцев, Бесков, Бобров, С. Соловьев.
После первого тайма хозяева поля были впереди - 2:0, однако затем бело-голубые перехватили инициативу и сумели завершить встречу вничью - 3:3. Забитыми мячами отметились Карцев, Архангельский и Бобров.
По неофициальным данным, игру посмотрело более 100 000 зрителей, заполнивших стадион и расположившихся на крышах окружающих спортивную арену зданий и рекламных павильонов.
Общая выручка от продажи билетов на матч за вычетом арендной платы и налогов делилась между участниками встречи поровну.
На следующий день издание The Times назвало футболистов «Динамо» игроками мирового класса.
В продолжение турне москвичи обыграли «Кардифф Сити» (10:1), «Арсенал» (4:3) и сыграли вничью с «Глазго Рейнджерс» (2:2).