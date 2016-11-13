Сборная России проводит последнюю тренировку в Дохе
Сборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча с Румынией, сообщает официальный твиттер команды.
Сегодня футболисты национальной команды вылетают в Грозный, где 15 ноября пройдет товарищеский матч с Румынией. Уже завтра сборная России проведет тренировку в столице Чечни.
На днях подопечные Станислава Черчесова проиграли в товарищеском матче с Катаром со счетом 1:2.
Тренируемся в Дохе. Разминка pic.twitter.com/F5ZvZttBAw— Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2016 г.
Игра в "квадрат" pic.twitter.com/xCw9PLA8Jk— Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2016 г.
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, , Онлайн-трансляция
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