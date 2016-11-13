Сборная России проводит последнюю тренировку в Дохе

Сборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча с Румынией, сообщает официальный твиттер команды.

Сегодня футболисты национальной команды вылетают в Грозный, где 15 ноября пройдет товарищеский матч с Румынией. Уже завтра сборная России проведет тренировку в столице Чечни.

На днях подопечные Станислава Черчесова проиграли в товарищеском матче с Катаром со счетом 1:2.