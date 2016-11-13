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Сборная России проводит последнюю тренировку в Дохе

Источник:  Twitter.comКомментарии

Сборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча с Румынией, сообщает официальный твиттер команды.

Сегодня футболисты национальной команды вылетают в Грозный, где 15 ноября пройдет товарищеский матч с Румынией. Уже завтра сборная России проведет тренировку в столице Чечни. 

На днях подопечные Станислава Черчесова проиграли в товарищеском матче с Катаром со счетом 1:2. 

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, , Онлайн-трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

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