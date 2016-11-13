Александр Хацкевич: Нельзя говорить, что мы с Болгарией будем бороться за места внизу таблицы

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич поделился ожиданиями от встречи с Болгарией в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Мы, как и команда Болгарии, настроены на победу, - цитирует специалиста Ассоциация Белорусская федерация футбола. - Преимущество у вас только в своем поле. Все остальное покажет игра.

- Если посмотреть на результаты первых трех туров, нет ли у вас ощущения, что завтрашний матч будет игрой «второго этажа», ведь для многих первые три места в группе уже определены?

- Прошло всего три тура. Вся борьба у нас еще впереди. Понятно, что есть явный фаворит нашей группы - сборная Франции. Да, может быть Швеция и Нидерланды тоже считаются фаворитами, но нельзя говорить, что уже после первых игр мы с Болгарией будем бороться за места внизу таблицы.

Встреча в Софии начнется сегодня в 20:00 мск.

После трех игр у Болгарии три очка, у Белоруссии - два.