Александр Хацкевич: Нельзя говорить, что мы с Болгарией будем бороться за места внизу таблицы
Главный тренер сборной Белоруссии
Александр Хацкевич поделился ожиданиями от встречи с Болгарией в отборочном
цикле чемпионата мира-2018.
- Мы, как и команда Болгарии, настроены на победу, - цитирует специалиста Ассоциация Белорусская федерация футбола. - Преимущество у вас только в своем поле. Все остальное покажет
игра.
- Если посмотреть на результаты первых трех туров, нет ли у вас
ощущения, что завтрашний матч будет игрой «второго этажа», ведь для многих первые
три места в группе уже определены?
- Прошло всего три тура. Вся борьба у нас еще впереди. Понятно,
что есть явный фаворит нашей группы - сборная Франции. Да, может быть Швеция и
Нидерланды тоже считаются фаворитами, но нельзя говорить, что уже после первых
игр мы с Болгарией будем бороться за места внизу таблицы.
Встреча в Софии начнется
сегодня в 20:00 мск.
После трех игр у Болгарии три очка, у Белоруссии - два.
Матч
Место и дата
13 ноября 20:00, , Онлайн-трансляция