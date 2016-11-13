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Валентин Балахничев: России следует готовиться к худшему варианту развития событий после доклада Макларена

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в тревогой ожидает появление расширенной версии доклада независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

«Финансовая поддержка от МОК означает, что перенос презентации доклада Макларена вызван недостатком средств на тотальную проверку русских проб. Теперь деньги нашлись, стороны договорились. В обмен МОК отстоял право на финальные оргвыводы.

WADA деваться некуда, на кону репутация. Они будут любыми методами доказывать, что Макларен был прав и не зря поставил МОК в дурацкое положение перед олимпиадой в Рио. «Мировая» между МОК и WADA подписана, политическая позиция по России видимо выработана. Подтверждением тому служит поддержка МОК за переизбрание президента WADA Крэйга Риди на очередной срок.

Шанса на расформирование WADA больше нет. России следует готовиться к самому худшему варианту развития событий», - написал Балахничев на своей странице в сети Facebook.

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение выделить дополнительные 500 тысяч долларов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.

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