НХЛ. «Виннипег» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Чикаго» - «Монреаль» и другие матчи
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Матч
Место и дата
13 ноября 23:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 ноября 00:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 ноября 01:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 ноября 02:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 ноября 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
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