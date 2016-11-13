НХЛ. «Виннипег» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Чикаго» - «Монреаль» и другие матчи

Все матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге на нашем портале.

Матч Виннипег - Лос-Анджелес Место и дата 13 ноября 23:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Матч Ванкувер - Даллас Место и дата 14 ноября 00:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Матч Оттава - Миннесота Место и дата 14 ноября 01:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч Колорадо - Бостон Место и дата 14 ноября 02:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч Чикаго - Монреаль Место и дата 14 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция