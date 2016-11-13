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НХЛ. «Виннипег» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Чикаго» - «Монреаль» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге на нашем портале.

Матч

Виннипег - Лос-Анджелес

Место и дата

13 ноября 23:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Даллас

Место и дата

14 ноября 00:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Миннесота

Место и дата

14 ноября 01:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Бостон

Место и дата

14 ноября 02:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Монреаль

Место и дата

14 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Рейнджерс

Место и дата

14 ноября 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

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