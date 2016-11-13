Олег Кононов: Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутри.
Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о
своей стажировке в «Челси».
- Чемпионат АПЛ, вообще английский футбол - самые зрелищные в
нашем виде спорта, - отметил специалист.
- В этой стране работают тренеры самого высокого класса и сильные игроки. Мне
давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутри.
- В соцсетях много ваших фотографий, где вы показываете жизнь
клубной академии «Челси», работу ее игроков на клубной базе. Вы постоянно
были в этом клубе, он стал вашей базой для командировки в Британию?
- Да. Мне очень хотелось посмотреть, как живет именно «Челси».
- Как долго вы жили в Лондоне во время поездки?
- Я находился в Лондоне в общей сложности 17 дней.
- Дорого удовольствие, зная расценки на отели в Англии. Где
жили?
- Клуб предоставил мне одну из своих квартир, недалеко от базы.
- Как передвигались — метро, электрика или брали в аренду
автомобиль?
- Со мной рядом всегда находился тренер академии «Челси». Мы передвигались на его автомобиле. Только в Манчестер ездили на электричке, так было удобней.