Олег Кононов: Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутри.

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей стажировке в «Челси».

- Чемпионат АПЛ, вообще английский футбол - самые зрелищные в нашем виде спорта, - отметил специалист. - В этой стране работают тренеры самого высокого класса и сильные игроки. Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутри.

- В соцсетях много ваших фотографий, где вы показываете жизнь клубной академии «Челси», работу ее игроков на клубной базе. Вы постоянно были в этом клубе, он стал вашей базой для командировки в Британию?

- Да. Мне очень хотелось посмотреть, как живет именно «Челси».



- Как долго вы жили в Лондоне во время поездки?

- Я находился в Лондоне в общей сложности 17 дней.



- Дорого удовольствие, зная расценки на отели в Англии. Где жили?

- Клуб предоставил мне одну из своих квартир, недалеко от базы.



- Как передвигались — метро, электрика или брали в аренду автомобиль?

- Со мной рядом всегда находился тренер академии «Челси». Мы передвигались на его автомобиле. Только в Манчестер ездили на электричке, так было удобней.

