«Милан» вновь попытается приобрести Уилшира

Руководство «Милана» рассматривает возможность приобретения по окончании нынешнего сезона полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира, сообщает Calciomercato.

В настоящее время 24-летний хавбек выступает на правах аренды за «Борнмут».

Напомним, Уилшир мог оказаться в «Милане» еще минувшим летом. Итальянский клуб проявлял заинтересованность в игроке, однако, по словам полузащитника, до конкретного предложения дело так и не дошло.

В этом сезоне Уилшир принял участие в 10 матчах английской премьер-лиги, результативными действиями не отметился.