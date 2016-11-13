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«Милан» вновь попытается приобрести Уилшира

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Милана» рассматривает возможность приобретения по окончании нынешнего сезона полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира, сообщает Calciomercato.

В настоящее время 24-летний хавбек выступает на правах аренды за «Борнмут».

Напомним, Уилшир мог оказаться в «Милане» еще минувшим летом. Итальянский клуб проявлял заинтересованность в игроке, однако, по словам полузащитника, до конкретного предложения дело так и не дошло.

В этом сезоне Уилшир принял участие в 10 матчах английской премьер-лиги, результативными действиями не отметился. 

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