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Конор Макгрегор: Считаю, что UFC должен предоставить мне право участия в управлении промоушеном

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор надеется на пересмотр своих взаимоотношений с самым влиятельным промоушеном в мире смешанных единоборств.

- Я был рад продолжить то, что я сейчас делаю. Но чувствую, что предыдущий контракт с UFC  себя исчерпал. Когда я смотрю на то, что они делают, на тот список, который Лоренсо Фертитта составил, чтобы показать новым владельцам... Это доказывает мою исключительность. Вы хотите, чтобы я и дальше приносил этой компании огромную прибыль? Стать акционером UFC - это то, к чему я стремлюсь, - заявил 28-летний Макгрегор в интервью порталу Sherdog.com.

Сегодня, после победы в Нью-Йорке над Эдди Альваресом Конор стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось.

За карьеру в смешанных единоборствах ирландец потерпел только три поражения при 21 победе.

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