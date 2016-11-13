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Виталий Петров: Квят может показать хороший результат в гонке на «Гран-при Бразилии»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров в преддверии гонки «Гран-при Бразилии» порассуждал о шансах российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

- Если рассматривать какую-то конкретную гонку, то мы знаем, что машины по своим настройкам не могут меняться после квалификации. Когда машина стартует, ты уже можешь понять, выгодные у тебя настройки или нет. Многие не понимают значения настроек в «Формуле-1» и того, как они зачастую влияют на выступление гонщика. Приведу пример из своей карьеры: это произошло на «Монце» в 2011 году, когда занял в квалификации 7-е место. Мы могли занять и 5-ю позицию, но знали, что наши настройки больше подходили именно к гонке. Мы делали их именно на гонку. Были уверены, что наша стратегия приведет нас к высокому результату. К сожалению, из-за того, что в меня врезался Витантонио Льюцци, моя гонка завершилась уже в первом повороте. Уверен, если бы не этот случай, мы могли бы занять высокое место.

Так что если говорить о Дане, то мы не знаем, какие у него настройки — для гонки или квалификации. Но так как после продления контракта он на эмоциональном подъеме, то, наверное, несмотря ни на что может что-то показать. Радует то, что он опередил напарника. То, что ты опережаешь пилота, у которого точно такая же машина, как и у тебя, много значит. Это один из главных показателей в «Формуле-1». Даня здесь справился отлично, - цитирует Петрова «Матч ТВ».

Напомним, что гонка «Гран-при Бразилии» состоится сегодня в 19:00 мск. Напомним, что выиграл квалификацию пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 14-е место.

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