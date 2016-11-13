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Кулижников выиграл 500-метровку на этапе Кубка мира в Китае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл второй забег на дистанции 500 метров в рамках первого этапа Кубка мира в китайском Харбине.

Кулижников опередил китайца Гао Тиню на одну сотую секунды. Призовую тройку замкнул южнокореец Тай Юн Ким 

Вчера на этой дистанции рекордсмен мира Кулижников был вторым. Этап Кубка мира в Харбине завершится в воскресенье. 

Кубок мира

Харбин (Китай), 12 ноября

Мужчины, 500 м.

Второй старт

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,98.

2. Гао Тиню (Китай) – 34,99.

3. Тай Юн Ким (Южная Корея) – 35,08…

17. Алексей Есин (Россия) – 35,58. 

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