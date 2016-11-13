Кулижников выиграл 500-метровку на этапе Кубка мира в Китае
Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл второй забег на дистанции 500 метров в рамках первого этапа Кубка мира в китайском Харбине.
Кулижников опередил китайца Гао Тиню на одну сотую секунды. Призовую тройку замкнул южнокореец Тай Юн Ким
Вчера на этой дистанции рекордсмен мира Кулижников был вторым. Этап Кубка мира в Харбине завершится в воскресенье.
Кубок мира
Харбин (Китай), 12 ноября
Мужчины, 500 м.
Второй старт
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,98.
2. Гао Тиню (Китай) – 34,99.
3. Тай Юн Ким (Южная Корея) – 35,08…
17. Алексей Есин (Россия) – 35,58.
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