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Горбанец и Шевченко не помогут «Арсеналу» в матче с ЦСКА

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Тульский «Арсенал» перед встречей 14-го тура РФПЛ с ЦСКА испытывает кадровые проблемы.

Как сообщает официальный сайт туляков, из-за травм матч пропустят полузащитник Андрей Горбанец и нападающий Игорь Шевченко, который на следующей неделе может вновь отправиться в Германию на лечение.

Под вопросом остается участие в игре защитника Лукаша Тесака, у которому не дает покоя старая травма спины.

Встреча пройдет 18 ноября в Туле.

«Арсенал» с 9 очками занимает 13-е место, ЦСКА с 22 баллами - на четвертой строчке.

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