Горбанец и Шевченко не помогут «Арсеналу» в матче с ЦСКА

Тульский «Арсенал» перед встречей 14-го тура РФПЛ с ЦСКА испытывает кадровые проблемы.

Как сообщает официальный сайт туляков, из-за травм матч пропустят полузащитник Андрей Горбанец и нападающий Игорь Шевченко, который на следующей неделе может вновь отправиться в Германию на лечение.

Под вопросом остается участие в игре защитника Лукаша Тесака, у которому не дает покоя старая травма спины.

Встреча пройдет 18 ноября в Туле.

«Арсенал» с 9 очками занимает 13-е место, ЦСКА с 22 баллами - на четвертой строчке.