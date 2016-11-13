Дана Уайт: Постараемся организовать турнир UFC в России

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о своем намерении организовать турнир по смешанным единоборствам в России.

- Мы вместе с Ари Эмануэлем (владельцем чемпионата - прим. ред.) поедем в Россию в ближайшее время. Постараемся организовать там шоу, — цитирует Уайта MMA Fighting.

Напомним, турниры UFC еще никогда не проводились в нашей стране.

Сегодня утром в рамках шоу UFC 205 в Нью-Йорке российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Майклом Джонсоном, а ирландец Конор Макгрегор стал чемпионом сразу в двух весовых категориях после победы над Эдди Альваресом.

