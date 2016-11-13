Дмитрий Шляхтин: Российская легкая атлетика за год потеряла очень многое

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что допинговые скандалы сказались на развитии легкой атлетики в России.

- Российская легкая атлетика за год потеряла очень многое, в первую очередь международный опыт - как основная сборная команда, так и юноши, юниоры, ветераны. Все, кто раньше выступал и соревновался потеряли этот год. Также это потеря интереса к легкой атлетике в России, допинг- скандалы, которые происходили за этот год создали неблагоприятную атмосферу для развития этого вида спорта. Отстранение сильно ударило по репутации российской легкой атлетики, развитию ее в регионах, более того, региональные бюджеты стали сокращать средства, выделяемые на развитие этого вида спорта, - сказал Шляхтин ТАСС.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой атлетике (кроме Дарьи Клишиной) была не допущена до ОИ-2016.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.

