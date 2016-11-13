Андрейкин и Яковенко выиграли Кубок Европы в составе команды «Алкалоид»

Клуб «Алкалоид» завоевал командный Кубок Европы по шахматам, который разыгрывался в сербском городе Нови-Сад.

«Алкалоид», в составе которого выступали россияне Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко, набрал 12 очков в семи турах. Второе место заняли гроссмейстеры из команды «Медный всадник», за которую выступает многократный чемпион России Петр Свидлер. Замкнули первую тройку (также 11 очков) шахматисты из полностью российской команды «ШСМ Legacy Square Capital».

У женщин первое место на Кубке мира заняла команда «Шахматный кружок Монте-Карло» (чемпионка мира Хоу Ифань, Анна Музычук, Мария Музычук, Пиа Крэмлинг), набрав 14 очков.





