Александр Халифман: Пока Карлсен и Карякин присматриваются друг к другу

Экс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча в Нью-Йорке.

- Как вы и предполагали, Карлсен будет применять редкие дебюты. Как вам Дебют Тромповского в первой же партии?

- Обе партии прошли по одному сценарию, один из которых я предвидел – оба соперника пытаются играть крайне аккуратно, избегают рисков. Этим самым пытаются почувствовать свою форму и форму противника. Присматриваются друг к другу. Пока это, конечно, для широкой публики не очень интересно.

План кампании Карлсена отличается от того, которого он придерживался в матче с Виши Анандом. Ананд прилично старше Магнуса и норвежец считал, что если он будет создавать большое напряжения с самого начала матча, то запас энергии у его соперника закончится быстрее, чем у него самого.

Напомним, в Нью-Йорке сегодня ночью по московскому времени завершилась вторая партия матча на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на корону российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Счет в матче – 1:1. Третья партия пройдет в понедельник. Белыми сыграет Карлсен.