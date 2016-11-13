Зоран Тошич: Пока я хорошо себя чувствую и нужен команде, я буду играть

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сказал, что с радостью будет играть за сборную Сербии, если потребуется.

- Я выступаю за сборную на протяжении 10 лет. Я играю важную роль в национальной команде, как и многие другие футболисты. Может быть, сейчас я нахожусь не в лучшей форме, не в том состоянии, в каком был в прошлом году, но это не проблема. Я уже давно играю, я один из самых опытных футболистов, и для меня честь выступать за национальную команду. Пока я хорошо себя чувствую и нужен команде, я буду играть, - цитирует Тошича zrklik.

Напомним, что 29-летний футболист выступает за сборную Сербии с 2007 года. За национальную команду он провел 75 матчей и забил 11 мячей.