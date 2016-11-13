Виталий Мутко: Проблемы Еременко не имеют отношения к допингу и вообще к футболу

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал отстранение от игры полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

- Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу. Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Напомним, дисциплинарный комитет УЕФА 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины своего решения.

10 ноября в организации прошли слушания по делу футболиста.



В этом сезоне Роман Еременко в 9 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.







