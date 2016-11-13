Таски готов остаться в «Спартаке» до 2019 года

29-летний защитник «Спартака» Сердар Таски готов продлить договор с российским клубом, сообщает «Спортфакт».

Срок соглашения Таски истекает летом 2017 года. Таски намерен задержаться в Москве как минимум до лета 2019-го.

По данным «Спортфакта», легионер еще в сентябре был настроен сменить обстановку и покинуть РФПЛ, но после совместной работы с Массимо Каррерой изменил мнение, а после индивидуальных бесед с итальянским тренером решил продолжить свою игровую карьеру в «Спартаке».

Таски выступает за «Спартак» с 2013 года. В этом сезоне футболист принял участие в семи матчах РФПЛ.

