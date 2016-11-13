Таски готов остаться в «Спартаке» до 2019 года
29-летний защитник «Спартака» Сердар Таски готов продлить договор с российским клубом, сообщает «Спортфакт».
Срок соглашения Таски истекает летом 2017 года. Таски намерен задержаться в Москве как минимум до лета 2019-го.
По данным «Спортфакта», легионер еще в сентябре был настроен сменить обстановку и покинуть РФПЛ, но после совместной работы с Массимо Каррерой изменил мнение, а после индивидуальных бесед с итальянским тренером решил продолжить свою игровую карьеру в «Спартаке».
Таски выступает за «Спартак» с 2013 года. В этом сезоне футболист принял участие в семи матчах РФПЛ.
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