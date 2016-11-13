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День в истории. Анатолию Давыдову - 63

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня 63 года исполнилось известному в прошлом футболисту, а ныне тренеру Анатолию Давыдову.

Давыдов является воспитанником тульского футбола. Большую часть карьеры он провел в ленинградском «Зените», в составе которого стал чемпионом СССР в 1984 году.

В 1990-е годы он играл за гриницей - сначала с Финляндии, затем в Китае за команду «Фушунь Фосиди».

По возвращении в Россию по договоренности с Анатолием Бышовцем Давыдов приступил к обязанностям тренера «Зенита». Однако на последнем сборе команды перед сезоном-1997 защитники команды почти разом получили травмы, из-за которых они не могли выйти на первые матчи. Бышовец предложил Давыдову продолжить выступления, и Анатолий приступил к тренировкам уже как игрок основного состава. В итоге в 1997 году провел в чемпионате 15 игр, в большинстве из которых играл вместе с сыном Дмитрием. По окончании сезона окончательно завершил игровую карьеру.

Давыдов - рекордсмен «Зенита» по числу сыгранных официальных матчей (456) и по числу матчей в Кубке страны (63).

Он является самым возрастным футболистом, выступавшим в высшем дивизионе чемпионата России. Свой последний матч провел 3 сентября 1997 года в возрасте 43 лет и 295 дней.

После завершения карьеры игрока Давыдов стал тренером, в основном работал в системе родного «Зенита». До 15 сентября 2013 года занимал пост главного тренера футбольного клуба «Томь».

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