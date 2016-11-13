Александр Халифман: От Карякина лишь требовалась аккуратность

Экс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча в Нью-Йорке.

- Гроссмейстеры осторожничают?

- Именно так. Сейчас задача – поставить мини-проблемы перед соперником. У Карлсена в первой партии это получилось, с Сергея во второй партии, где у него был белый цвет, не получилось. Но с другой стороны, и риска проиграть у Сергея тоже не было.

- Но Дебют Тромповского в первой партии, наверняка, стал сюрпризом для Карякина?

- Возможно, но не думаю, что для Сергея выбор такого начала стал проблемой. Это достаточно безопасный дебют. Хотя Дебют Тромповского не очень популярный, но иногда встречается.

- В первой партии Карлсен поактивничал конем на ферзевом фланге, все пытался найти бреши в обороне Карякина…

- Да, зигзаги конем были красивые, но к этому моменту уже всем было ясно, что дело идет к ничьей. От Сергея лишь требовалась самая минимальная аккуратность и он ее проявил.

Напомним, в Нью-Йорке сегодня ночью по московскому времени завершилась вторая партия матча на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на корону российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Счет в матче – 1:1. Третья партия пройдет в понедельник. Белыми играет Карлсен.