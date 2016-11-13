Фил Невилл может возглавить молодежную сборную Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл может стать новым главным тренером молодежной сборной Англии по футболу.

Экс-наставник английской «молодежки» (U-21) Гарет Саутгейт возглавил национальную команду страны после неожиданной отставке Сэма Эллардайса на фоне коррупционного скандала. Если он будет утвержден в новом качестве, пост наставника молодежной сборной может занять 39-летний Невилл, сообщает The Times.

Помимо Фила Невилла Футбольная ассоциация Англии рассматривает кандидатуру Адриана Бутройда.

Невилл завершил карьеру игрока в 2013 году. В 2015 г. он ассистировал своему брату Гарри в «Валенсии».

