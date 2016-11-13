Мика Норонен: На игру «Ак Барса» смотреть не так интересно, как на «Салават»

Бывший вратарь «Ак Барса» Мика Норонен прокомментировал поражение казанцев в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Салават Юлаев» был хорош, уфимцы постарались минимизировать число ошибок, отлично сыграли в большинстве, в этом и разница. Хотя по стилям команды, конечно же, отличаются. На игру «Ак Барса» смотреть не так интересно, как на уфимцев. «Салават Юлаев» веселее, такое нравится и болельщикам, и просто зрителям. Хотя этот стиль куда более уязвимый. В их игре всегда есть скорость, они не выжидают, не смотрят, что будет делать соперник, а стараются создавать свои моменты. Там не думают, что нужно обязательно вбросить шайбу после красной линии, чтобы не ошибиться. Игроки летают по площадке и пытаются творить, хотя это очень часто может быть причиной поражений. Ошибки будут, но это все равно отличный хоккей, и прошлый плей-офф показал, что он может приносить результат», - цитирует Норонена «БИЗНЕС Online».

Уфимский клуб остался на 4-м месте в Восточной конференции, казанцы идут третьими.

14 ноября «Салават» сыграет на выезде с «Торпедо», а «Ак Барс» в тот же день встретится в гостях с рижским «Динамо».