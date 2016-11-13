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Мика Норонен: На игру «Ак Барса» смотреть не так интересно, как на «Салават»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший вратарь «Ак Барса» Мика Норонен прокомментировал поражение казанцев в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Салават Юлаев» был хорош, уфимцы постарались минимизировать число ошибок, отлично сыграли в большинстве, в этом и разница. Хотя по стилям команды, конечно же, отличаются. На игру «Ак Барса» смотреть не так интересно, как на уфимцев. «Салават Юлаев» веселее, такое нравится и болельщикам, и просто зрителям. Хотя этот стиль куда более уязвимый. В их игре всегда есть скорость, они не выжидают, не смотрят, что будет делать соперник, а стараются создавать свои моменты. Там не думают, что нужно обязательно вбросить шайбу после красной линии, чтобы не ошибиться. Игроки летают по площадке и пытаются творить, хотя это очень часто может быть причиной поражений. Ошибки будут, но это все равно отличный хоккей, и прошлый плей-офф показал, что он может приносить результат», - цитирует Норонена «БИЗНЕС Online».

Уфимский клуб остался на 4-м месте в Восточной конференции, казанцы идут третьими.

14 ноября «Салават» сыграет на выезде с «Торпедо», а «Ак Барс» в тот же день встретится в гостях с рижским «Динамо».

Матч

Салават Юлаев - Ак Барс - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы:

Лепистё (Лисин, Макаров), 15:48 (1:0). Малыхин (Обухов, Жуков), 22:41 (1:1). Ткачёв (Лукоянов), 23:58 (1:2). Арзамасцев (Бодров Е., Логинов), 38:52 (2:2 - бол.). Хартикайнен (Умарк, Капризов), 54:49 (3:2 - бол.). Бодров Е. (Лисин, Лепистё), 57:48 (4:2 - бол.).

Место и дата

12 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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