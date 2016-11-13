Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на Кубке мира в Китае

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Юсков завоевал бронзу в финале Кубка мира на дистанции 1000 метров На финале Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования на дистанции 1000 метров у мужчин. Третье место занял российский спортсмен Денис Юсков.

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Юсков снялся с чемпионата мира в классическом многоборье Накануне Юсков показал лучший результат на дистанции 500 метров и должен был выступить на дистанции 5000 метров.

Денис Юсков: На ЧМ в классическом многоборье постараюсь заработать преимущество на 500 и 1500 метров Трехкратный чемпион мира Денис Юсков заявил, что его участие в 10-километровом забеге на чемпионате мира по классическому многоборью будет зависеть от самочувствия.

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Денис Юсков: Золото и серебро – это круто! Российский конькобежец Денис Юсков поделился впечатлениями после сегодняшних соревнований на чемпионате мира. Напомним, что он завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров.

Русская тысяча. Как Кулижников и Юсков подарили Коломне праздник В третий день чемпионата мира Павел Кулижников и Денис Юсков выиграли золото и серебро на дистанции 1000 метров.

Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 1000 метров, Юсков занял второе место На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне (Россия) состоялись соревнования на дистанции 1000 метров у мужчин. Два первых места заняли российские спортсмены Павел Кулижников и Денис Юсков.

Исторически трехкратный. Как Коломна увидела уникальное достижение Денис Юсков стал первым в истории конькобежцем, выигравшим три раза подряд чемпионат мира на дистанции 1500 метров.

Денис Юсков: Приснилось, что стал чемпионом мира и сомневаюсь в этом Российский конькобежец, вошедший в историю, как первый человек, выигравший три подряд чемпионата мира на «полуторке», рассказал о вещем сне.

Денис Юсков: Прошлый сезон помог мне поменять отношения к результатам на Олимпиаде в Сочи Российский конькобежец, трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров Денис Юсков сказал, что ему удалось справиться с неудачей на Олимпиаде в Сочи. Напомним, что на ОИ-2014 он остался без медалей.

Юсков стал трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров Российский конькобежец Денис Юсков одержал победу на чемпионате мира в Коломне и стал первым чемпионом в истории в своем виде спорта, который выиграл дистанцию 1500 м на трех чемпионатах мира кряду.

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