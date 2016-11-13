Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на Кубке мира в Китае
Российский конькобежец Денис Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.
Победил в забеге голландец Свен Крамер, тройку замкнул бельгиец Барт Свингс.
Этап Кубка мира в Харбине завершится в воскресенье.
Кубок мира
Харбин (Китай), 13 ноября
Мужчины, 1500 м.
1. Свен Крамер (Голландия) – 1.46,79
2. Денис Юсков (Россия) – 1.47,46.
3. Барт Свингс (Бельгия) – 1.47,54…
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