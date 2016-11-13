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Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на Кубке мира в Китае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский конькобежец Денис Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.

 Победил в забеге голландец Свен Крамер, тройку замкнул бельгиец Барт Свингс. 

Этап Кубка мира в Харбине завершится в воскресенье. 

Кубок мира

Харбин (Китай), 13 ноября

Мужчины, 1500 м.

 1. Свен Крамер (Голландия) – 1.46,79

2. Денис Юсков (Россия) – 1.47,46.

3. Барт Свингс (Бельгия) – 1.47,54… 

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