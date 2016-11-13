Александр Халифман: Вторая партия получилась еще скучнее первой

Экс-чемпион мира Александр Халифман – о второй партии матча в Нью-Йорке.

- Мог ли Карякин сыграть вторую партию поактивней?

- Если это и есть его стратегия белым цветом, значит, что-то при подготовке было сделано неправильно – Сергей даже и минимальные проблемы перед соперником не поставил. Все-таки, думаю, Сергей что-то другое приготовил белым цветом, а в этой партии просто хотел посмотреть, как все пройдет. Не хотел сразу поднимать напряжение до максимума. Вторая партия получилась даже еще скучнее первой. Но я Сергея не осуждаю, его можно понять, для него это дебют на высшем уровне.

самая минимальная аккуратность и он ее проявил.

Напомним, в Нью-Йорке сегодня ночью по московскому времени завершилась вторая партия матча на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на корону российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Счет в матче – 1:1. Третья партия пройдет в понедельник. Белыми играет Карлсен.