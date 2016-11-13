Александр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснее

Экс-чемпион мира Александр Халифман – о второй партии матча в Нью-Йорке.

- Итак, гроссмейстеры осторожничают?

- Именно так. Сейчас задача – поставить мини-проблемы перед соперником. У Карлсена в первой партии это получилось, у Сергея во второй партии, где у него был белый цвет, не получилось. Но с другой стороны, и риска проиграть у Сергея тоже не было.

самая минимальная аккуратность и он ее проявил.

- Но наверняка и соперников припасены новинки-бомбы?

- Безусловно. И если пока мы не увидели суперновинки, это не значит, что их не будет. Это все нас точно ждет впереди.

- Но матч быстротечный, это не классические 32 партии. Надо бы уже белыми начинать играть на победу…

- Думаю, в ближайшие дни все станет гораздо интереснее. Я даже в это уверен. А на счет первых двух партий, у меня было подозрение, что они могут пройти по такому сценарию. Думаю, третья и четвертая партии будут гораздо интереснее.

Напомним, в Нью-Йорке сегодня ночью по московскому времени завершилась вторая партия матча на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на корону российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Счет в матче – 1:1. Третья партия пройдет в понедельник. Белыми играет Карлсен.