Камил Гаджиев: Руководство UFC не жаждет боя Макгрегор - Нурмагомедов

Генеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев сомневается в том, что UFC в ближайшее время организует поединок Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

- «Пока есть ощущение, что руководство UFC не очень жаждет этого боя, Макгрегор – это выдающийся боец и при этом машина для зарабатывания денег. Стиль Хабиба таков, что с большой долей вероятности он обыграет Макгрегора, что, наверное, сейчас не очень комфортно для руководства UFC. Макгрегор сейчас один из самых популярных в мире, поэтому им выгодно, чтоб он шел дальше без поражений. Хабиб для него опасен.

Победа над Джонсоном – это очередная уверенная победа, Хабиб сейчас на пути к чемпионскому бою. Я думаю, что с большей вероятностью мы увидим бой Макгрегора с Тони Фергюсоном, - заявил Гаджиев.

Напомним, Хабиб мог провести сегодня бой с чемпионом UFC в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор.

Ирландец взял верх и стал чемпионом сразу в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.



