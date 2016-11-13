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Куман хочет видеть в «Эвертоне» Депая

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Как сообщает портал Goal, инициатором приобретения 22-летнего форварда сборной Голландии выступил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.

Напомним, нападающий перешел в стан «красных дьяволов» из ПСВ за 34 миллиона евро в 2015 году, но его карьера в новом клубе не сложилась. В этом сезоне он выходил на поле всего в четырех играх английской премьер-лиги, результативными действиями не отметился.

«Я хотел купить его еще будучи главным тренером «Саутгемптона», не отказываюсь от этой идеи и сейчас, - сказал Куман. - Это очень интересный, индивидуально сильный нападающий. Ему только нужно больше игровой практики».

Накануне издание Calciomercato сообщило, что подписать Депая хочет и «Ювентус». В среду скауты туринского клуба специально приезжали в Амстердам, чтобы оценить игру форварда в товарищеском матче сборных Голландии и Бельгии (1:1).  

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