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Фернандес, Дзагоев, Ионов и Цауня тренировались по индивидуальной программе

Источник:  BobSoccerКомментарии

Сегодня футболисты ЦСКА провели в Москве восстановительное занятие после контрольного поединка с «Уфой» (0:1), сообщает Bobsoccer.

Игроки Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Алексей Ионов и Александр Цауня, не принимавшие участие во вчерашнем матче, тренировались по индивидуальной программе в Ватутинках. 

С понедельника по среду у ЦСКА также запланированы тренировки в Ватутинках. Там же, на базе, в четверг состоится и предматчевое занятие, а затем выезд в Тулу.

В пятницу в 19.00 состоится игра ЦСКА с тульским «Арсеналом». В воскресенье армейцы начнут готовиться к матчу с «Байером» в Лиге чемпионов. Эта встреча, напомним, состоится на «Арене ЦСКА» во вторник, 22 ноября. 


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