K23 стала победителем азиатской квалификации к WESG 2016 по CS:GO

Казахстанский коллектив K23 выиграл азиатскую квалификацию к World Electronic Sports Games по CS:GO.



В финале отборочных K23 победил китайскую пятерку из FIVE eSports Club со счетом 2:0. Коллектив из Казахстана заработал 29 500 долларов, а китайцам досталось 17 700 долларов. Команды также заработали путевки на LAN-финал турнира.



Путевки в финальную часть WESG также получили VG.CyberZen, Fire Dragoon, ENZO и Signature.



LAN-финал WESG пройдет в декабре в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд дисциплины CS:GO составит 1 500 000 долларов.



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