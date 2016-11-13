Георгий Джикия: Думаю, я заслужил вызов в сборную

Защитник пермского «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал вызов в сборную России.

- Впечатления от нахождения в сборной России положительные. Очень рад, что вызвали, рад находиться здесь с такими партнерами. Ребята все хорошо встретили. Работаем, готовимся к играм.

В сборную приглашают только за заслуги, за то, как ты играешь. Думаю, что я заслужил это, и поэтому тренерский штаб решил вызвать меня в сборную, - сказал Джикия в интервью, опубликованном на официальном канале РФС в Youtube.

В текущем сезоне Георгий Джикия провел за «Амкар» 12 матчей в РФПЛ. Своей уверенной игрой защитник привлек внимание тренера сборной России Станислава Черчесова и был приглашен на сбор команды в рамках подготовки к матчам с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября).