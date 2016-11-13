Конор Макгрегор: Нурмагомедов дерется раз в восемь лет

Чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова.

- Нурмагомедов дерется раз в восемь лет. Чтобы пойти на организацию такого боя, мне нужны твердые доказательства, что это будет интересно людям. Мне нужно видеть активность, последовательность. Если ты хочешь, чтобы я пришел и изменил твою жизнь, если ты хочешь, чтобы я выбрал тебя своим соперником, то тебе лучше иметь для этого веские причины.

Сегодня он был хорош. Он показал достойный бой, если быть честным. Посмотрим, что из этого выйдет дальше, - заявил Макгрегор в интервью Sports Joe.

Напомним, Хабиб мог провести сегодня бой с чемпионом UFC в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор.

Ирландец взял верх и стал чемпионом сразу в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.