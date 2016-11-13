«Локомотив» – СКА. Барабанов вернулся в состав, Хафизуллин в первом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч
регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.
Первое звено: Хафизуллин - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Чудинов - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев - Херсли, Дергачев - Коскиранта - Барабанов;
Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Тихонов - Каблуков - Кетов.
Напомним, матч пройдет 13 ноября и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
13 ноября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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