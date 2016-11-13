«Локомотив» – СКА. Барабанов вернулся в состав, Хафизуллин в первом звене

Андрей Миронов: В «Динамо» каждый может сказать, что думает, у нас 22 капитана

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, как чувствовал себя в роли капитана «бело-голубых», пока Алексей Терещенко был травмирован.