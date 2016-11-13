МОК поддержал кандидатуру Риди в качестве главы ВАДА

Международный олимпийский комитет предложил Крейгу Риди баллотироваться на очередной срок в качестве главы ВАДА.



Такое предложение было сделано 10 ноября на заседании исполкома МОК в Лозанне, после того как Риди изложил свою программу и план работы на ближайшие три года. Выборы должны состояться 19-20 ноября на заседании исполнительного комитета и совет учредителей ВАДА в Глазго.

Напомним, что Риди сменил Джона Фэйхи на посту президента ВАДА в 2013 году и, именно при нем началось широкомасштабное расследование использования допинга в России.

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