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МОК поддержал кандидатуру Риди в качестве главы ВАДА

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Международный олимпийский комитет предложил Крейгу Риди баллотироваться на очередной срок в качестве главы ВАДА.

Такое предложение было сделано 10 ноября на заседании исполкома МОК в Лозанне, после того как Риди изложил свою программу и план работы на ближайшие три года. Выборы должны состояться 19-20 ноября на заседании исполнительного комитета и совет учредителей ВАДА в Глазго.
Напомним, что Риди сменил Джона Фэйхи на посту президента ВАДА в 2013 году и, именно при нем началось широкомасштабное расследование использования допинга в России.
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