Комиссии Макларена выделили дополнительные $500 000
Международный олимпийский комитет выделит дополнительные полмиллиона долларов на расследование, которое ведет комиссия Ричарда Макларена.
По словам генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, комиссии Макларена не хватает средств, чтобы завершить расследование до запланированной даты – середины декабря.
По словам генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, комиссии Макларена не хватает средств, чтобы завершить расследование до запланированной даты – середины декабря.
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