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Комиссии Макларена выделили дополнительные $500 000

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Международный олимпийский комитет выделит дополнительные полмиллиона долларов на расследование, которое ведет комиссия Ричарда Макларена.

По словам генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, комиссии Макларена не хватает средств, чтобы завершить расследование до запланированной даты – середины декабря.
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