Татьяна Тарасова: Надеюсь, что падение Медведевой на Гран-при в Париже было последним для нее

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при в Париже.

В произвольной программе Медведева упала после исполнения тройного лутца. Это не помешало россиянке одержать победу в Париже и обеспечить себе участие в Финале серии.

- Каждый человек, даже чемпион мира, стремится установить рекорд, сделать лучше, чем было до этого. Это не самоцель, но к этому все равно идешь. Будем надеяться, что это было ее последнее падение, - сказала Тарасова «Р-Спорт».

Второй в Париже стала еще одна россиянка - Мария Сотскова (200,35).