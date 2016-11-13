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Татьяна Тарасова: Надеюсь, что падение Медведевой на Гран-при в Париже было последним для нее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при в Париже. 

В произвольной программе Медведева упала после исполнения тройного лутца. Это не помешало россиянке одержать победу в Париже и обеспечить себе участие в Финале серии.

- Каждый человек, даже чемпион мира, стремится установить рекорд, сделать лучше, чем было до этого. Это не самоцель, но к этому все равно идешь. Будем надеяться, что это было ее последнее падение, - сказала Тарасова «Р-Спорт». 

Второй в Париже стала еще одна россиянка - Мария Сотскова (200,35). 

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