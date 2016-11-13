Юрий Семин: Миранчук хочет остаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил о желании полузащитника Алексея Миранчука продолжить карьеру в клубе.

Ранее стало известно, что железнодорожники ведут переговоры с 21-летним хавбеком о продлении контракта до 2020 года. Срок текущего соглашения истекает в ноябре 2017 года.

«Миранчук со всем согласен. Он хочет остаться в «Локомотиве», - цитирует Семина ТАСС.

В этом сезоне Миранчук провел в чемпионате России 12 матчей, в его активе одна голевая передача.





