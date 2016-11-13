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Энди Маррэй: Джокович может быстро вернуть себе лучшие кондиции

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Первая ракетка мира Энди Маррэй уверен в том, что Новак Джокович быстро преодолеет игровой спад.

- Не вижу причин, почему Новак не сможет провести в Лондоне хороший турнир. Он великолепно начал сезон, последние пару месяцев играет не так хорошо. Но это не то, о чем стоило бы всерьез переживать. Уверен, в ближайшее время он вернет себе лучшие кондиции, - заявил Маррэй.

Напомним, сегодня в столице Великобритании стартует Итоговый чемпионат ATP.

 

В группе Джона Макинроя сыграют Маррэй, Вавринка, Нисикори и Чилич.

А в группе Ивана Лендла - Джокович, Тим, Монфис и Раонич.

Напомним, победителем Итогового чемпионата ATP c 2012 по 2015 год неизменно становился Новак Джокович, потерявший звание первой ракетки мира на этой неделе.

Голосование: Кто выиграет Итоговый чемпионат ATP?

Матч

Джокович Н. (Сербия) - Тим Д. (Австрия)

Место и дата

13 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция

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