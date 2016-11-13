Тарасов приступит к тренировкам в общей группе в январе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в январе приступит к тренировкам в общей группе.

- Он приступит к тренировкам в общей группе после декабрьского отпуска. В январе его ждем, - сказал Семин ТАСС.

Напомним, что Тарасов порвал крестообразные связки во время товарищеского матча с Турцией (0:0) в конце августа. В сентябре полузащитник перенес операцию и начал процесс восстановления.