Андрей Миронов: В «Динамо» каждый может сказать, что думает, у нас 22 капитана

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, как чувствовал себя в роли капитана «бело-голубых», пока Алексей Терещенко был травмирован.

- Не стану отрицать, что для меня это очень серьезно. Я с пяти лет в «Динамо», вся моя хоккейная жизнь связана с нашим клубом, с самой первой моей минуты на льду. Я очень ценю доверие тренерского штаба и руководства клуба, а также моих партнеров по команде. Что касается ответственности - конечно же, ее стало больше. Но в нашей команде нет такого, что кто-то один капитан, а остальные права голоса не имеют. У нас 22 капитана! Каждый может сказать то, что думает. И все готовы вступиться друг за друга. Потому что мы все - одна команда, - передает слова Миронова пресс-служба «Динамо».