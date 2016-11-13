Хабиб дерется раз в 8 лет? Нурмагомедов и Макгрегор провели одинаковое количество боев, начиная с 2008 года

Чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова провести поединок.

- Нурмагомедов дерется раз в восемь лет. Чтобы пойти на организацию такого боя, мне нужны твердые доказательства, что это будет интересно людям. Мне нужно видеть активность, последовательность. Если ты хочешь, чтобы я пришел и изменил твою жизнь, если ты хочешь, чтобы я выбрал тебя своим соперником, то тебе лучше иметь для этого веские причины. Сегодня он был хорош. Он показал достойный бой, если быть честным. Посмотрим, что из этого выйдет дальше, - заявил Макгрегор в интервью Sports Joe.

Любопытно, но оба бойца начинали свою карьеру в ММА в 2008 году и провели по 24 поединка. Нурмагомедов свой дебютный бой провел 13 сентября, а Макгрегор — 8 марта. Однако, рекорд лучше у российского спортсмена. Он добился 24 побед, на счету ирландца 21 победа и три поражения. Макгрегор проигрывал Артемию Ситенкову (2008), Джозефу Даффи (2010) и Нейту Диасу (2016). Обоим бойцам по 28 лет.

Нурмагомедов дебютировал в UFC в 2012 году и выиграл восемь поединков. Макгрегор провел первый бой в американском промоушене в 2013 году. С того момента он победил в девяти боях и потерпел одно поражение.