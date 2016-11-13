Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-21 : 0Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Семин: Молодежь победила заслуженно

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от прошедшего мини-турнира, где играли основа, «молодежка» и команда U-19.

- Провели хороший мини-турнир среди локомотивских команд – это для нас самое главное. Был важен не столько результат, сколько сам процесс. Совместили игровую тренировочную программу со смотром молодых ребят, которые есть сейчас в нашей обойме. Молодёжь очень старалась! Поэтому победили они заслуженно – у них особая мотивация. Зато мы обыграли другую молодежную команду U-19, так что победила дружба! Кого-то, думаю, подтянем. Вот, кстати, за основу играл центральный защитник, молодой Иван Лапшов. Замечательно провёл матч! Или Артём Галаджан, нападающий «молодежки». Тоже супер.

Всегда хочется улучшать игру. На мой взгляд, последние матчи, которые мы сыграли, достаточно хороши. Нужно улучшить реализацию при стандартных положениях, также нужно работать над результативностью. Думаю, мы на правильном пути. Гол Фернандеша со стандарта? Да, мы посмотрели – понравилось. Будем и дальше ему доверять исполнение штрафных, - передает слова Семина официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что после 13-ти туров чемпионата России в активе «железнодорожников» 15 очков и 11 место в турнирной таблице РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарасов приступит к тренировкам в общей группе в январеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в январе приступит к тренировкам в общей группе.Юрий Семин: Миранчук хочет остаться в «Локомотиве»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил о желании полузащитника Алексея Миранчука продолжить карьеру в клубе.Георгий Джикия: Думаю, я заслужил вызов в сборнуюЗащитник пермского «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал вызов в сборную России.День в истории. Анатолию Давыдову - 63Сегодня 63 года исполнилось известному в прошлом футболисту Анатолию Давыдову.Таски готов остаться в «Спартаке» до 2019 года29-летний защитник «Спартака» Сердар Таски готов продлить договор с российским клубом, сообщает «Спортфакт».Виталий Мутко: Проблемы Еременко не имеют отношения к допингу и вообще к футболуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал отстранение от игры полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Зоран Тошич: Пока я хорошо себя чувствую и нужен команде, я буду игратьПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич сказал, что с радостью будет играть за сборную Сербии, если потребуется.«Зенит» интересуется полузащитником «Коньяспора»«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику турецкого «Коньяспора» Омеру Али Чахинеру, сообщает Fanatik.Горбанец и Шевченко не помогут «Арсеналу» в матче с ЦСКАТульский «Арсенал» перед встречей 14-го тура РФПЛ с ЦСКА испытывает кадровые проблемы.Олег Кононов: Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутриБывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей стажировке в «Челси».Александр Кокорин: Мне комфортно работать с ЛуческуНападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, какие у него отношения с главным тренером питерцев Мирчей Луческу.Анатолий Тимощук: Я помню каждый эпизод чемпионского матча с «Сатурном»11 ноября 2007 года «Зенит» стал чемпионом России, обыграв в последнем туре «Сатурн» со счетом 1:0. Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который сейчас выступает за «Кайрат», сказал, что хорошо помнит эту игру.Боккетти и Промес тренировались по индивидуальной программеСегодня «Спартак» провели две тренировки. В занятиях приняли участие футболисты, не задействованные в национальных сборных.«Спартак» подтвердил травму Зе ЛуишаФорвард «Спартака» Зе Луиш получил травму в расположении сборной Кабо-Верде. Информацию об этом подтвердил официальный сайт столичного клуба.У полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отецУ французского полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отец, сообщает официальный твиттер махачкалинской команды.Дмитрий Селюк: Выступаю за то, чтобы Траоре покинул ЦСКА и перешел в другой чемпионатАгент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем своего подопечного. Он считает, что Траоре нужно покинуть российский клуб.В Финляндии вышла книга о семье ЕременкоВ Финляндии вышла книга о футбольной семье Еременко, сообщает yle.fi.Олег Терехин: Игра у «Спартака» не фонтан, но другие играют еще хужеИзвестный в прошлом российский нападающий Олег Терехин поделился мнением о борьбе за чемпионство в премьер-лиге.Аксель Витсель: Да, «Ювентус» мной интересуется, но я никуда не спешуПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о возможном переходе в «Ювентус».Владимир Путин: К игрокам должны быть определенные требования: отыграл в России какое-то время, потом можешь уехатьПрезидент РФ Владимир Путин высказал свое мнение по поводу отъезда российских футболистов и хоккеистов за границу. Он считает, что переходы нужно упорядочить на законодательном уровне.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение