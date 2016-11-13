Юрий Семин: Молодежь победила заслуженно

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от прошедшего мини-турнира, где играли основа, «молодежка» и команда U-19.

- Провели хороший мини-турнир среди локомотивских команд – это для нас самое главное. Был важен не столько результат, сколько сам процесс. Совместили игровую тренировочную программу со смотром молодых ребят, которые есть сейчас в нашей обойме. Молодёжь очень старалась! Поэтому победили они заслуженно – у них особая мотивация. Зато мы обыграли другую молодежную команду U-19, так что победила дружба! Кого-то, думаю, подтянем. Вот, кстати, за основу играл центральный защитник, молодой Иван Лапшов. Замечательно провёл матч! Или Артём Галаджан, нападающий «молодежки». Тоже супер.

Всегда хочется улучшать игру. На мой взгляд, последние матчи, которые мы сыграли, достаточно хороши. Нужно улучшить реализацию при стандартных положениях, также нужно работать над результативностью. Думаю, мы на правильном пути. Гол Фернандеша со стандарта? Да, мы посмотрели – понравилось. Будем и дальше ему доверять исполнение штрафных, - передает слова Семина официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что после 13-ти туров чемпионата России в активе «железнодорожников» 15 очков и 11 место в турнирной таблице РФПЛ.