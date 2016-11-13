«Спартак-2» обыграл «Факел» благодаря автоголу
«Спартак-2» дома взял верх над «Факелом» (1:0) в 22-м туре первенства ФНЛ.
Победу красно-белым принес автогол защитника гостей Ивана Дранникова на 44-й минуте.
Столичный клуб с 33 очками занимает на данный момент шестое место, воронежцы по-прежнему третьи (36 очков).
В следующем туре «Спартак-2» 19 ноября сыграет на выезде с «Соколом», а «Факел» в тот же день примет «Тосно».
Матч
Голы
Дранников 44 (1:0 - автогол).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Кутин, Самсонов, Тимофеев, Мелкадзе, Леонтьев, Синодзука, Давыдов, Зуев
Факел: Саутин, Багаев, Тихий, Дранников, Осипенко, Бурнаш, Мурнин, Трошечкин, Альшин, Саталкин, Бирюков
Место и дата
13 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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