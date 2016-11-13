Юрий Жирков: Могли выиграть у Катара, если бы реализовали свои моменты

Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о прошедшем товарищеском матче с командой Катара (1:2).

- Если бы забивали свои моменты, то могли бы даже и выиграть. Забей Саша Кокорин пенальти… В первом тайме мы вели игру. Но какой-то был переломный момент, когда Катар захватил инициативу. Может быть, сказалась жара.



Два пропущенных мяча от Катара – это слишком много для сборной России? Не знаю. Это футбол, - заявил Жирков.

Интервью с Юрием Жирковым после тренировки @TeamRussia в Дохе pic.twitter.com/CShqwXyxfb — Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2016 г.

Напомним, следующий товарищеский матч сборная России проведет 15 ноября в Грозном с командой Румынии.

Накануне этой встречи Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе.

