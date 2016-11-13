Юрий Жирков: Могли выиграть у Катара, если бы реализовали свои моменты
Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о прошедшем товарищеском матче с командой Катара (1:2).
- Если бы забивали свои моменты, то могли бы даже и
выиграть. Забей Саша Кокорин пенальти… В первом тайме мы вели игру. Но
какой-то был переломный момент, когда Катар захватил инициативу. Может быть,
сказалась жара.
Два пропущенных мяча от Катара – это слишком много для сборной России? Не знаю. Это футбол, - заявил Жирков.
Интервью с Юрием Жирковым после тренировки @TeamRussia в Дохе pic.twitter.com/CShqwXyxfb— Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2016 г.
Напомним, следующий товарищеский матч сборная России проведет 15 ноября в Грозном с командой Румынии.
Накануне этой встречи Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически