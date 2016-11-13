Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-21 : 0Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Жирков: Могли выиграть у Катара, если бы реализовали свои моменты

Источник:  РФСКомментарии

Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о прошедшем товарищеском матче с командой Катара (1:2).

- Если бы забивали свои моменты, то могли бы даже и выиграть. Забей Саша Кокорин пенальти… В первом тайме мы вели игру. Но какой-то был переломный момент, когда Катар захватил инициативу. Может быть, сказалась жара.

Два пропущенных мяча от Катара – это слишком много для сборной России? Не знаю. Это футбол, - заявил Жирков.

Напомним, следующий товарищеский матч сборная России проведет 15 ноября в Грозном с командой Румынии.

Накануне этой встречи Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пранкер Владимир Краснов (Вован222): Кокорину приходится отдуваться за все проблемы сборнойПранкер Владимир Краснов, известный как Вован222 рассказал о выложенной в сеть аудиозаписи звонка нападающему сборной России Александру Кокорину.В Грозном не осталось билетов на матч Россия – РумынияВ Грозном не осталось билетов на матч Россия – РумынияСборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и ГвардиолыСборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и Гвардиолы«Советский спорт» попытался представить, как бы выглядела сборная, если бы ею руководили тренеры с мировым именем.Тарасов приступит к тренировкам в общей группе в январеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в январе приступит к тренировкам в общей группе.Анатолий Бышовец: Черчесов работает на будущееАнатолий Бышовец: Черчесов работает на будущееИзвестный российский тренер призывает не драматизировать ситуацию вокруг сборной России.Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?Юрий Цыбанев - о трех путях вывода сборной России по футболу из комы.Георгий Джикия: Думаю, я заслужил вызов в сборнуюЗащитник пермского «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал вызов в сборную России.Сборная России проводит последнюю тренировку в ДохеСборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча с Румынией, сообщает официальный твиттер команды.День в истории. 71 год назад московское «Динамо» сыграло знаменитый матч с «Челси»День в истории. 71 год назад московское «Динамо» сыграло знаменитый матч с «Челси»71 год назад началось знаменитое послевоенное турне московского «Динамо» по Великобритании.Георге Грозав: В сборной России выделил бы Кокорина, Шатова и СеменоваЗащитник «Терека» и сборной Румынии Георге Грозав в преддверии товарищеского матча с Россией поделился своими ожиданиями.Усиления мер безопасности на матче Россия - Румыния не планируетсяМенеджер «Терека» Александр Федосеев рассказал про меры безопасности на товарищеском матче Россия - Румыния.Виктор Онопко: Игнашевич и Березуцкий – лучшие. В сборной пока нет футболистов, способных с ними конкурироватьБывший защитник сборной России Виктор Онопко считает, что в национальную команду по-прежнему должны вызываться Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.На матче Россия – Румыния будет организован фан-сектор «Кавказ», игру посетит Рамзан КадыровМенеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев рассказал о деталях организации товарищеского матча между сборными России и Румынии. Напомним, что игра пройдет в Грозном.Денис Попов: Лучше мы сейчас все матчи по 0:5 проиграем, а в 2018-м все игры выиграемБывший нападающий сборной России, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился впечатлениями от игры национальной сборной с командой Катара (1:2).Менеджер «Терека»: Все билеты на матч Россия – Румыния проданыПроданы все билеты на товарищеский матч между сборными России и Румынии. Об этом сообщил менеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев.Михаил Осинов: Шатов будет лидером сборной России на чемпионате мираБывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился своим мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира 2018 года. Он сказал, что лидером команды на турнире будет полузащитник Олег Шатов.Анзор Кавазашвили: Акинфееву нужно дать отдохнуть по-человеческиБывший вратарь сборной СССР и экс-руководитель экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили заявил, что Акинфееву нужно дать отдохнуть.Юрий Желудков: В сборную России набрали каких-то прохожих с улицыБывший полузащитник «Зенита» Юрия Желудков подверг критике игру сборной России в контрольном матче с командой Катара.Во что играет сборная России? 4 вопроса Станиславу ЧерчесовуВо что играет сборная России? 4 вопроса Станиславу Черчесову«Советский спорт» сформулировал несколько тактических вопросов, которые адресует главному тренеру нашей команды.Хуже Черчесова в сборной стартовал только БышовецХуже Черчесова в сборной стартовал только Бышовец«Советский спорт» вспоминает, кто из тренеров сборной России как провел свои первые четыре матча на этом посту

Катар
Катаркалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Юрий Жирков
Юрий Жирковвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение