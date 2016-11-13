Гризманн получил травму и покинул расположение сборной Франции
Атакующий полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн из-за травмы пропустит товарищеский матч команды с Кот д'Ивуаром.
На левой ноге Гризманна образовалась обширная гематома. Главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам решил отправить футболиста в расположение мадридского «Атлетико» для последующего восстановления.
Напомним, Антуан получил повреждение в недавнем матче французов со шведами в рамках квалификации ЧМ-2018 (2:1). Он был заменен на 88-й минуте.
Матч Франция - Кот д'Ивуар состоится 15 ноября.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически