В Грозном не осталось билетов на матч Россия – Румыния

Все билеты на товарищеский матч Россия – Румыния, который состоится в Грозном 15 ноября, проданы.

- Билетов в продаже нет. Последние билеты были распроданы в кассах в пятницу, - сказал пресс-атташе «Ахмат Арены» Ризван Эдисултанов корреспонденту «Советского спорта».

Эдисултанов, в частности, отметил, что в фан-секторе «Кавказ», организованном болельщиками из регионов Северного Кавказа, будет около 3500 человек. Добавим, что «Ахмат Арена», где пройдет игра, вмещает 30597 зрителей.

Матч начнется в 19.00 (мск) и будет показан в прямом эфире на Первом канале.