Пепе хочет продлить контракт с «Реалом» на два года, клуб хочет однолетний контракт

Португальский защитник Пепе продолжает переговоры о новом контракте с мадридским «Реалом». Пока стороны не пришли к согласию.

Как сообщает Marca, Пепе хочет подписать контракт с «Реалом» на два года. Клуб же согласен только на годичный контракт. Нынешнее соглашение истекает летом 2017 года. Переговоры по контракту продолжаются. Агентом Пепе является Жорже Мендеш, который также работает с Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 33-летний Пепе провел восемь матчей за «Реал» и забил один мяч при одной голевой передаче.